Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:40, 30 апреля 2025Россия

ВСУ атаковали российский регион

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали 5 населенных пунктов Белгородской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду, 30 апреля, атаковали пять населенных пунктов Белгородской области, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В частности, село Соболевка было атаковано четырьмя FPV-дронами. В результате в здании предприятия, частном и многоквартирном домах выбиты окна. Также повреждены два легковых автомобиля, еще одно транспортное средство сгорело.

«Село Пороз Грайворонского округа попало под вражеский обстрел. Повреждена линия электропередачи. Жители сел Пороз и Дунайка временно остаются без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ», — написал губернатор Белгородской области.

Гладков отметил, что повреждения также зафиксированы в селах Нечаевка и Муром, а также в поселке Майский. Информация о последствиях атак ВСУ уточняется.

Ранее Минобороны России отчиталось о перехвате 34 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в ночь на 30 апреля. 15 из них средства ПВО сбили в Курской области, 8 — в Брянской, 7 — в Орловской, 3 — во Владимирской, 1 — в Белгородской.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ограничения денежных переводов, ветераны боев в Курской области и стреляющая по дронам охрана. Как изменится жизнь россиян в мае?

    Подросток объяснил отказ садиться во время разговора с Путиным

    ЕС подготовит «план Б» на случай выхода Трампа из переговоров по Украине

    Кадыров сообщил о ликвидации пусковых установок украинских БПЛА

    Рубио рассказал о составлявшем досье на американцев отделе в Госдепе

    Российского теннисиста поймали на допинге

    Правительство одобрило изменение показателей бюджета

    ВСУ атаковали российский регион

    «Самая сексуальная автогонщица в мире» пришла на кантри-фестиваль в откровенном топе

    «Зенит» победил ЦСКА в первом матче финала Кубка России Пути РПЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости