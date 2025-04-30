Захарова объяснила говорящую надпись на машине Лаврова

Захарова: Надпись «Россия рулит» на машине Лаврова была шуткой коллег

Надпись «Россия рулит» на машине министра иностранных дел России Сергея Лаврова, на которой он прибыл на совещание министров иностранных дел (СМИД) стран БРИКС в Рио-де-Жанейро, была шуткой коллег. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Это творчество наших коллег, которые непосредственно были за рулем и так решили отметить, что фактически за рулем наши», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, говорящая надпись на автомобиле не была продуманным пиар-ходом или «каким-то желанием выделиться». Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что идея при этом «получилась красивой».

Ранее Захарова поделилась видеозаписью прибытия Лаврова на СМИД БРИКС, где видно надпись «Россия рулит» на табличке автомобиля вместо классического номерного знака.