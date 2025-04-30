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15:44, 30 апреля 2025Моя страна

Зоозащитник из Челябинска слетал в Танзанию к спасенному им льву Симбе

Зоозащитник из Челябинска Даллакян слетал в Танзанию к спасенному им льву Симбе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: hornews.com

Зоозащитник Карен Даллакян слетал из Челябинска в Танзанию, чтобы встретиться со львом Симбой, которого он спас пять лет назад. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Российский ветеринар поделился видео, на котором показал встречу с хищником. На размещенных кадрах видно, что лев узнал спасителя и подбежал к нему. «Симба, да ты мой мальчик! Бежит к папе. Ты мой красавчик, папин сыночек!» — порадовался Даллакян в ролике.

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Известно, что зоозащитник отправился в Танзанию, чтобы перенять передовые практики работников местного зооцентра для реабилитации диких животных. Впоследствии россиянин планирует внедрить эти методики в Челябинске, чтобы открыть в стране такой же центр для реабилитации диких животных.

Львенка Симбу Карен Даллакян спас пять лет назад: истощенное животное нашли в Дагестане с переломанными лапами. Ветеринар перевез львенка в Челябинск и постепенно выходил, а спустя год Симбу удалось отправить в Танзанию.

Ранее в апреле в российском регионе зайчиха с ожогами после пала травы пошла на поправку.

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