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15:24, 30 апреля 2025Моя страна

В российском регионе зайчиха с ожогами после пала травы пошла на поправку

В Калужской области зайчиха пошла на поправку после пала травы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: IKelvin Shutter / Shutterstock / Fotodom  

В Калужской области спасли маленькую зайчиху, пострадавшую во время пала травы. Об этом сообщает центр реабилитации диких животных «Дом Зайца», передают «Калужские новости».

Спасенную из огня зайчиху назвали Горыня. Сотрудники центра отметили, что она наконец пошла на поправку. С ее ожогов стали отпадать корки. Пока они остались только на теле, хвосте и задних лапах.

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Постепенно стало проходить и воспаление суставов передних лап животного, но искривление пока сохраняется. Кроме того, дыхание Горыни пришло в норму, хотя ей все еще проводят ингаляции. Вес зайчихи составляет уже 474 грамма и продолжает увеличиваться с каждым днем.

Ранее сообщалось, что россиянин спас выброшенного на помойку в Находке слепого пса, поселил его в своем доме и назвал Рексом. Собака иногда спотыкается на ступеньках, но в пределах двора чувствует себя уже очень уверенно.

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