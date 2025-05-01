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14:23, 1 мая 2025Бывший СССР

Экс-глава одесского «Правого сектора» пожаловался в СБУ на напавшую на него женщину

На экс-главу «Правого сектора» в Одессе Стерненко напала женщина
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stanislavskyi / Shutterstock / Fotodom

Украинский активист, экс-глава одесской ячейки «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) Сергей Стерненко заявил, что на него напала женщина, которая нанесла ему ранение. Об этом в четверг, 1 мая, пишет «Страна.ua» со ссылкой на самого пострадавшего.

«На меня совершено нападение. Ранен», — пожаловался он, отметив, что угрозы его жизни нет.

Пострадавший уточнил, что напавшая на него в Одессе женщина уже задержана Службой безопасности Украины (СБУ).

В ноябре 2024 года Стерненко был объявлен в розыск по инициативе Приморского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) Одессы. ТЦК попросил полицию доставить украинского активиста за нарушение правил воинского учета. Как отмечается, он не явился в военкомат по повестке.

Сергей Стерненко известен как непосредственный участник сожжения противников украинского «евромайдана» в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Некоторые украинские политики заявили, что официальный Киев намеренно занижает число жертв, которое может доходить до 116 человек.

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