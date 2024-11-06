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20:23, 6 ноября 2024Бывший СССР

Называвшего Трампа «мразью» экс-главу одесского «Правого сектора» объявили в розыск

На Украине объявили в розыск экс-главу одесского «Правого сектора» Стерненко
Кристина Есикова (редактор отдела БСССР)

Фото: Yuliia Ovsiannikova / Globallookpress.com

Украинского активиста, экс-главу одесской ячейки «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) Сергея Стерненко объявили в розыск. Об этом в Telegram пишет «Страна.ua» со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении издания.

Уточняется, что Стерненко был объявлен в розыск по инициативе приморского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) Одессы. ТЦК попросил Нацполицию внести экс-главу одесского «Правого сектора» в базу розыска и доставить его за нарушение правил воинского учета. Как отмечается, он не явился в военкомат по повестке.

По информации издания, Стерненко имеет инвалидность из-за плохого зрения. Журналисты подчеркивают, что украинский активист появляется в очках, хотя ранее этого не делал. Кроме того, «Страна.ua» напомнила, что бывший глава одесского «Правого сектора» называл «мразью» победившего на выборах президента США Дональда Трампа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что среди многих должностных лиц в стране распространена фальшивая инвалидность. На этом фоне глава государства разрешил ликвидировать все медико-социальные экспертные комиссии.

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