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17:49, 1 мая 2025Спорт

Хоккеиста «Салавата» унесли со льда на носилках во время матча с «Локомотивом»

Игрока «Салавата» Хохрякова унесли со льда на носилках в матче с «Локомотивом»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Петра Хохрякова унесли на носилках во время третьего матча серии полуфинала Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива». Трансляция велась на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Хоккеист получил травму, столкнувшись с защитником соперника Никитой Черепановым. В результате Черепанов был удален на пять минут за толчок, а также наказан дисциплинарным штрафом до конца встречи. Отмечается, что Хохрякову удалось избежать тяжелой травмы.

«Локомотив» в гостях одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «железнодорожников».

«Локомотив» вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1. Четвертый матч пройдет 3 мая в Уфе.

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