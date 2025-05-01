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10:01, 1 мая 2025Экономика

Маск ответил на новость об уходе с поста главы Tesla

Маск назвал ложной статью WSJ о его уходе с поста главы Tesla
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Основатель Tesla Илон Маск назвал ложной статью газеты The Wall Street Journal (WSJ), в которой сообщалось, что совет директоров компании начал поиск нового генерального директора. Об этом американский предприниматель заявил на своей странице в соцсети X.

«Это крайне грубое нарушение этики, что The Wall Street Journal опубликовал ложную статью и не включил в нее недвусмысленное опровержение от совета директоров Tesla», — возмутился Маск.

WSJ опубликовала статью, что новый генеральный директор сменит на посту главу компании Илона Маска. По данным издания, решение о поиске нового гендира мотивировано падением котировок Tesla на фондовом рынке и недовольством части инвесторов.

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