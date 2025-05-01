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09:29, 1 мая 2025Россия

Медведев заявил о расплате Украины за американскую помощь

Медведев: Трамп доломал киевский режим соглашением по недрам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Президент США Дональд Трамп «доломал» киевский режим, теперь Украине придется расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram.

«Теперь за военные поставки придется платить национальными богатствами исчезающей страны», — добавил он. Медведев также отметил, что май начинается бурно и отнюдь не мирно. «День Победы еще впереди», — заключил политик.

Ранее 1 мая стало известно, что США и Украина подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого будет создан инвестиционный фонд. По данным Bloomberg, Вашингтон после подписания соглашения получит доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.

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