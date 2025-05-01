Медведев: Трамп доломал киевский режим соглашением по недрам

Президент США Дональд Трамп «доломал» киевский режим, теперь Украине придется расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram.

«Теперь за военные поставки придется платить национальными богатствами исчезающей страны», — добавил он. Медведев также отметил, что май начинается бурно и отнюдь не мирно. «День Победы еще впереди», — заключил политик.

Ранее 1 мая стало известно, что США и Украина подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого будет создан инвестиционный фонд. По данным Bloomberg, Вашингтон после подписания соглашения получит доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.