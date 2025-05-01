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13:13, 1 мая 2025Россия

Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ

Кремль: Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ Аль Нахайяном
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / Pool / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммадом бен Зайдом Аль Нахайяном. Об этом сообщили в Кремле.

Отмечается, что Путин высоко оценил оказываемое ОАЭ содействие в организации обменов пленными между Москвой и Киевом. В частности, уточняется, что благодаря этому в канун Пасхи из украинского плена смогли вернуться 246 российских военнослужащих.

В свою очередь, президент ОАЭ поздравил Путина и народ России с предстоящим 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее 1 мая сообщалось, что российский президент встретился в Кремле с заместителем премьер-министра, главой МВД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сейфом Бен Заидом Аль Нахайяном. На встрече также присутствовал глава российского министерства внутренних дел Владимир Колокольцев.

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