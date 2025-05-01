Россияне не смогут отправить за раз более 100 тысяч рублей

С мая 2025 года россиянам станет сложнее переводить деньги через специальные системы переводов. При упрощенной идентификации они не смогут за раз пересылать более 100 тысяч рублей, напоминает «Российская газета».

Изменения в рамках антиотмывочного законодательства вступят в силу 30 мая. Ранее без идентификации можно переводить только до 15 тысяч рублей. Свыше этой суммы требуется упрощенная идентификация: на основе паспортных данных и ФИО. Теперь последняя будет действовать только если сумма перевода не превышает 100 тысяч рублей. Нововведение должно помочь в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и выводом капитала из страны.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2025 года выдачу наличных для некоторых категорий россиян ограничат 50 тысячами рублей в сутки. Такую меру объясняют борьбой с мошенниками, которые лишают граждан средств.

Главным условием для такого шага станет нетипичное поведение клиента. Признаки выдачи наличных, а также переводов без добровольного согласия клиента устанавливает Банк России. К ним относятся снятие необычно большой суммы, частые обращения к банкоматам и попытки обналичить деньги ночью или в удаленном от обычного для клиента месте (например, в другом городе).