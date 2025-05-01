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15:27, 1 мая 2025Россия

Сенатор назвал соглашение с США о ресурсах крупным шагом к колонизации Украины

Пушков: Соглашение США о ресурсах стало крупным шагом к колонизации Украины
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Соглашение Вашингтона и Киева о редкоземельных ресурсах Украины стало еще одним крупным шагом к колонизации бывшей советской республики. Об этом в четверг, 1 мая, в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

Он указал, что современную Украину характеризует очевидное согласие власти на превращение в полуколонию, а также масштабные поставки западного оружия, финансовая помощь, достигающая 40 процентов бюджета республики, и огромная зависимость от западной военной машины при ведении военных действий.

«Киев давно и добровольно встал на путь превращения в полуколонию… Украина разменяла суверенитет, которым она обладала на начало 2014 года, на полуколониальную зависимость от Запада», — констатировал сенатор.

О подписании США и Украиной соглашения по недрам сообщалось ранее 1 мая. В рамках реализации сделки будет создан инвестиционный фонд, а Вашингтон получил доступ к проектам по разработке природных ресурсов Украины, среди которых, в частности, алюминий, графит, нефть и природный газ.

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