Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:39, 1 мая 2025Россия

Умер бывший министр печати России

«Ъ»: Профессор МГИМО и экс-министр печати РФ Грызунов умер в возрасте 75 лет
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виктор Великжанин / ТАСС

Профессор кафедры международной журналистики Московского государственного института международных отношений (МГИМО), бывший министр печати России, кандидат исторических наук Сергей Грызунов умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сергей Грызунов родился 23 июля 1949 года в Куйбышеве (ныне Самара). В юности он окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова, а в 1988 году — академию общественных наук при ЦК КПСС.

С 1994 по 1995 год Грызунов возглавлял государственный комитет по делам печати, а уже спустя год работал в предвыборном штабе Бориса Ельцина. После он занял пост вице-президента американской компании ICN Pharmaceuticfls и издательского дома «Московские новости».

В начале апреля стало известно, что на 74-м году жизни скончался заместитель председателя Конституционного суда России Сергей Маврин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев рассказал о промахе Трампа

    Приезжий устроил межнациональный конфликт и лишился российского паспорта

    Россиянам назвали самый вредный алкоголь к шашлыку

    В Словакии прошла акция протеста из-за концерта Нетребко

    Раскрыты невыгодные для Украины детали соглашения по ресурсам с США

    Пробка из более чем двух тысяч машин выстроилась перед Крымским мостом

    Названо условие участия Головина в июньских матчах сборной России

    Харрис призвала американцев объединиться против Трампа

    Маск ответил на новость об уходе с поста главы Tesla

    Глава Госдепа оценил сделку с Украиной по ресурсам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости