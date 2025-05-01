Умер бывший министр печати России

«Ъ»: Профессор МГИМО и экс-министр печати РФ Грызунов умер в возрасте 75 лет

Профессор кафедры международной журналистики Московского государственного института международных отношений (МГИМО), бывший министр печати России, кандидат исторических наук Сергей Грызунов умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сергей Грызунов родился 23 июля 1949 года в Куйбышеве (ныне Самара). В юности он окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова, а в 1988 году — академию общественных наук при ЦК КПСС.

С 1994 по 1995 год Грызунов возглавлял государственный комитет по делам печати, а уже спустя год работал в предвыборном штабе Бориса Ельцина. После он занял пост вице-президента американской компании ICN Pharmaceuticfls и издательского дома «Московские новости».

В начале апреля стало известно, что на 74-м году жизни скончался заместитель председателя Конституционного суда России Сергей Маврин.