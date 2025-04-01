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16:58, 1 апреля 2025Россия

Умер зампред Конституционного суда России

Умер зампред Конституционного суда России Маврин
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Скончался заместитель председателя Конституционного суда (КС) России Сергей Маврин. Об этом сообщает РБК в Telegram-канале.

Маврину умер на 74-м году жизни. Причина смерти не называется.

В 2005 году Сергей Маврин занял пост судьи Конституционного суда. В 2009 его назначили зампредом КС, а затем в 2015 и 2021 он был переназначен на эту должность. Маврин также награжден орденом Почета и орденом Александра Невского.

Ранее стало известно, что заместитель директора по инновационному развитию Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина, абдоминальный хирург Владимир Бедин, скончался на 61-м году жизни.

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