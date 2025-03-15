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11:41, 15 марта 2025Россия

Умер замдиректора центра Боткина Бедин

Замдиректора ММНКЦ имени Боткина, хирург Владимир Бедин умер на 61-м году жизни
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: m24.ru

Заместитель директора по инновационному развитию Московского многопрофильного научно-клинического центра (ММНКЦ) имени С.П. Боткина, абдоминальный хирург Владимир Бедин, скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в центре.

«С величайшем прискорбием сообщаем, что на 61-м году жизни после продолжительной болезни скончался абдоминальный хирург, заместитель директора по инновационному развитию ММНКЦ имени С.П. Боткина, профессор Владимир Владимирович Бедин», — рассказали в ММНКЦ.

В медучреждении подчеркнули, что смерть Бедина стала огромной утратой для медицины и всех, кто знал хирурга. Замдиректора ММНКЦ был выдающимся врачом и в совершенстве владел всеми методами диагностики, консервативного и оперативного лечения хирургической абдоминальной, гепатопанкреатобилиарной патологии.

При участии Бедина в работу центра имени Боткина внедрили высокотехнологичные лапароскопические и роботические операции на органах брюшной полости, резекционные методы оперативных вмешательств при онкологических заболеваниях органов гепатопанкреатобилиарной зоны и другие передовые методы лечения. Хирург спас множество экстренных пациентов с тяжелейшими формами панкреонекроза, травмами печени и желчных протоков.

Помимо врачебной деятельности, Бедин был профессором кафедры хирургии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава, вел занятия у студентов, опубликовал 300 научных работ и имел как минимум 15 патентов на изобретения.

В феврале ушел из жизни заслуженный врач России из Тюмени Борис Гиберт. Он более 40 лет совмещал административную работу с операционной практикой. Врач провел тысячи операций на органах брюшной полости, в том числе высокотехнологичных.

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