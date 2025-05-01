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09:06, 1 мая 2025Бывший СССР

В молдавском учебнике истории СССР обвинили в развязывании Второй мировой войны

РИА Новости: В молдавском учебнике СССР обвинили в развязывании Второй мировой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В учебнике по истории для старших классов образовательных учреждений Молдовы СССР описывается как один из инициаторов начала Второй мировой войны. Об этом пишет РИА Новости, в распоряжении которого есть указанное пособие.

Как указано, в разделе про причины Второй Мировой войны в качестве экспертного мнения указана цитата бежавшего в Британию предателя советской военной разведки Виктора Суворова о том, что якобы «Советский Союз является главным виновником и главным зачинщиком Второй мировой войны».

В молдавском пособии также отсутствует изложение позиции СССР, а также не приводятся подтвержденные решениями Нюрнбергского трибунала факты, указывающие на агрессию нацистской Германии.

Накануне сообщалось, что в конгрессно-выставочном центре «Патриот» по инициативе Минобороны РФ проводится III международный антифашистский конгресс «За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!». В частности, во время пленарного заседания представитель Минобороны напомнил, что Запад заявляет о якобы равной ответственности СССР и Третьего рейха за развязывание Второй мировой войны, а также намеренно снижает роль Красной армии в разгроме нацистской Германии.

Ранее российские ученые, проанализировав учебники истории стран Ближнего и постсоветского Востока, обнаружили, что Россия в основном представлена там как колониальное государство.

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