В США заявили о пропасти между Россией и Украиной

Вэнс заявил о пропасти между Россией и Украиной по урегулированию конфликта

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что между Россией и Украиной есть разногласия в позициях насчет урегулирования конфликта. Об этом он высказался в интервью телеканалу Fox News.

«Существует огромная пропасть между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы», — указал он.

Вэнс добавил, что сейчас дипломатические усилия сосредоточены на сближении позиций двух сторон конфликта.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что с президентом России Владимиром Путиным иметь дело легче, чем с главой Украины Владимиром Зеленским.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отмечал, что европейские государства пытаются затянуть урегулирование украинского конфликта. Также он отметил, что страны Европы препятствуют восстановлению диалога между Москвой и Вашингтоном.