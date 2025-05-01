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22:00, 1 мая 2025Мир

В США заявили о пропасти между Россией и Украиной

Вэнс заявил о пропасти между Россией и Украиной по урегулированию конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что между Россией и Украиной есть разногласия в позициях насчет урегулирования конфликта. Об этом он высказался в интервью телеканалу Fox News.

«Существует огромная пропасть между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы», — указал он.

Вэнс добавил, что сейчас дипломатические усилия сосредоточены на сближении позиций двух сторон конфликта.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что с президентом России Владимиром Путиным иметь дело легче, чем с главой Украины Владимиром Зеленским.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отмечал, что европейские государства пытаются затянуть урегулирование украинского конфликта. Также он отметил, что страны Европы препятствуют восстановлению диалога между Москвой и Вашингтоном.

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