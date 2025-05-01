Захарова прокомментировала задержание корреспондента RT в Румынии

Захарова: Корреспондента RT Чея Боуза задержали в Румынии незаконно

Корреспондента RT Чея Боуза, который прилетел в Румынию для освещения выборов президента республики, задержали незаконно. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, сообщает в своем Telegram-канале RT.

Дипломат отметила, что журналист ничего не нарушал, легально пересек границу, однако, несмотря на это ему запрещают заниматься профессиональной деятельностью.

Уточняется, что Боуз — ирландец и гражданин ЕС. Его не имели права не впускать в Румынию. В то же время, европейские санкции, введенные против RT, не запрещают телеканалу осуществлять журналистскую деятельность.

О том, что Чея Боуза задержали в аэропорту Бухареста в Румынии, стало известно ранее 1 мая. Журналист рассказал, что полицейские вывели его из самолета сразу после приземления.