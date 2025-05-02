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21:42, 2 мая 2025Мир

Маск обвинил Германию в атаке на демократию

Маск назвал возможный запрет партии АдГ атакой на демократию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Shawn Thew / Consolidated News Photos / Global Look Press

Возможный запрет правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ФРГ является атакой на демократию. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил американский предприниматель Илон Маск.

«Запрет центристской АдГ, самой популярной партии Германии, стал бы радикальной атакой на демократию», — сказал он.

Госсекретарь США Марко Рубио также дал негативную оценку признанию АдГ экстремистской организацией. Он подчеркнул, что по-настоящему экстремистской является «иммиграционная политика истеблишмента» ФРГ. «Это не демократия — это замаскированная тирания», — сказал он.

2 мая Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ признало АдГ экстремистской партией. Ее обвинили в политике, которая направлена на «исключение определенных групп населения из равноправного участия в жизни общества».

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