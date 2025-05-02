На Украине предрекли численное превосходство в ВСУ операторов БПЛА над пехотой

Дюкарев: Операторов БПЛА в ВСУ может быть больше, чем пехотинцев

Операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в будущем может быть больше, чем пехотинцев. Об этом заявил начальник отделения инспекторов пограничной службы украинской бригады «Форпост» Дмитрий Дюкарев в эфире украинского телемарафона.

«Скоро, думаю, пехоты будет меньше, чем тех же дронщиков, потому что, по большому счету, воюют именно дронщики, а пехота — это индикатор, это как "пограничный столб". Там, где пехота, заканчиваются границы Украины», — сообщил Дюкарев.

По его словам, чтобы справиться с вызовами на поле боя, украинское командование задействует именно беспилотники.

Ранее военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов оценил способность Украины удержать линию фронта. Он заявил, что ВСУ находятся в печальном состоянии.