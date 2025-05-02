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15:20, 2 мая 2025Бывший СССР

Напавшую на экс-главу одесского «Правого сектора» обвинили в госизмене

На Украине напавшей на активиста Стерненко женщине предъявили обвинение
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На Украине предъявили обвинение фигурантке дела о покушении на бывшего главу одесского «Правого сектора» (организация признана в России экстремистской и террористической организацией и запрещена), активиста Сергея Стерненко. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Украинское следствие квалифицировало совершенное фигуранткой деяние как государственную измену и покушение на расправу.

2 мая Шевченковский суд Киева арестовал женщину до 29 июня.

В четверг, 1 мая, Стерненко заявил, что на него напала женщина. Служба безопасности Украины оперативно ее задержала.

Стерненко известен как участник трагедии в одесском Дома профсоюзов 2 мая 2014 года. Некоторые украинские политики заявили, что официальный Киев намеренно занижает число жертв, которое может доходить до 116 человек.

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