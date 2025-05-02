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03:13, 2 мая 2025Бывший СССР

Очевидец рассказал подробности трагедии в одесском Доме профсоюзов

Участник событий в Одессе Долгошей: Людей в Доме профсоюзов добивали топорами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Очевидец поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Владислав Долгошей в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал подробности трагедии.

По его словам, у украинских властей был четкий план, чтобы не допустить русского восстания в Одессе. В день трагедии представители «Правого сектора» (признана в России экстремистской и террористической организацией и запрещена) окружили здание.

«А у Дома профсоюзов четыре входа: центральный, который горел и был на всех фото, задний, оттуда падали люди и их добивали палками. А еще два боковых. Боевики подожгли центральный вход и заходили с остальных», — отметил собеседник издания.

Долгошей добавил, что большинство людей, которые пытались спрятаться в Доме профсоюзов, погибли не от удушья или огня, а были забиты дубинами и топорами.

Пожарную станцию, расположенную в 700 метрах от Дома профсоюзов, захватили украинские националисты накануне трагедии. Они забрали и пожарные машины. «Именно поэтому оказалось некому тушить пожар», — пояснил он.

Ранее очевидец трагедии Игорь Немодруг рассказал, что снайперы стреляли по Дому профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года с военного объекта. Как вспоминает Немодруг, он сам чуть не стал жертвой одного из выстрелов.

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