Рогов заявил об активизации боев и инициативе ВС РФ на ореховском направлении

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что военные действия активизировались на ореховском направлении Запорожской линии фронта. Его слова приводит РИА Новости.

Рогов заявил об активизации боев на Запорожской линии фронта и подчеркнул, что инициатива находится в руках Вооруженных сил России (ВС РФ). Он подчеркнул, что российские подразделения укрепили позиции по направлению к Новоданиловке и Малой Токмачке, а также у Белогорья.

«В боевых действиях уничтожено не менее двух единиц тяжелой техники врага», — заключил он.

Ранее Рогов сообщил о 28 взрывах в Запорожье. Он уточнил, что украинские военные пытаются сбить дроны, которые атакуют объекты ВСУ. «Объекты находятся в ближайшем пригороде областного центра, а также под Днепропетровском», — добавил Рогов.