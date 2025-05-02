Российские бойцы защитили мирных жителей от дронов ВСУ

«Северный Ветер»: Операторы БПЛА защитили мирных жителей Белгородской области

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) защитили мирных жителей Белгородской области, проживающих недалеко от границы, от украинских дронов. Видеокадры опубликовал Telegram-канал «Северный Ветер».

«Вражеские "птицы" летели в направлении гражданских строений Белгородской области», — говорится в сообщении.

Однако российским бойцам удалось перехватить ударные дроны AQ 100 Bayonet, защитив россиян.

Ранее в министерстве обороны сообщили, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 1 мая сбито восемь БПЛА в небе над Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями.