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21:46, 2 мая 2025Россия

Российский регион подвергся атаке беспилотников

Минобороны: Средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Брянской областью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Брянскую область с помощью беспилотников. Об этом информирует Минобороны России в Telegram.

Сообщается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона над территорией региона. Попытка атаки была предпринята около 20:45 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно об уничтожении в Черном море 10 украинских безэкипажных катеров и одного быстроходного американского катера Willard. Кроме того, еще два дрона перехватили над Крымом.

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