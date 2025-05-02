Российский регион подвергся атаке беспилотников

Минобороны: Средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Брянской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Брянскую область с помощью беспилотников. Об этом информирует Минобороны России в Telegram.

Сообщается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона над территорией региона. Попытка атаки была предпринята около 20:45 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно об уничтожении в Черном море 10 украинских безэкипажных катеров и одного быстроходного американского катера Willard. Кроме того, еще два дрона перехватили над Крымом.