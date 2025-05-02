В Черном море за ночь уничтожили 10 украинских катеров

Минобороны РФ: В Черном море уничтожены 10 украинских безэкипажных катеров

Минобороны РФ сообщило, что за ночь и утро 2 мая в Черном море уничтожили 10 украинских безэкипажных катеров и один быстроходный американский катер Willard.

Суда уничтожили дежурные огневые средства Черноморского флота. Еще два безэкипажных украинских катера были повреждены.

Кроме того, с 9:00 до 10:00 по московскому времени средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Крымом, добавили в МО РФ.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе отразили самую масштабную с начала года атаку Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что на подлете к Севастополю силы противовоздушной обороны перехватили свыше 50 беспилотников. Кроме того, были сбиты несколько морских дронов.