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01:47, 2 мая 2025Мир

Трампу предложили построить стену между Россией и Украиной

WP: Трамп должен построить стену на границе РФ и Украины по примеру Польши
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Arkadiusz Stankiewicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Президент США Дональд Трамп должен построить стену на границе между Россией и Украиной по примеру Польши, пишет колумнист Марк Тиссен в своей статье для The Washington Post (WP).

По его словам, американский лидер верит в действенность загородительных конструкций, поэтому полон решимости завершить строительство стены вдоль сухопутной государственной границы между США и Мексикой.

Автор напомнил, что подобные оборонительные сооружения на границе с Россией строит Польша. По его информации, они оснащены сложными системами оповещения, могут собирать разведданные, улавливать сигналы с акустических датчиков и изображения со спутников, беспилотников.

Журналист призвал распространить эти технологии на всю границу. «Если Польша может построить сложный барьер, призванный остановить российскую армию, то мы, безусловно, можем помочь Украине построить аналогичную систему на территории, которая станет демилитаризованной зоной, подобной корейской», — предложил Тиссен.

По его мнению, стену можно построить «в соответствии с любым мирным соглашением».

Ранее польский премьер Дональд Туск сообщил о том, что страна начала строить линию оборонительных укреплений на границе с Россией и Белоруссией в рамках программы «Восточный щит».

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