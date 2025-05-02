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08:10, 2 мая 2025Мир

Трамп захотел выгнать из Конгресса пытавшихся инициировать его импичмент политиков

Трамп призвал исключить из Конгресса пытавшихся инициировать его импичмент
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал выгнать из Конгресса двух демократов, которые пытались инициировать его импичмент.

Глава Белого дома подчеркнул, что оппозиционные ему политики «вышли из-под контроля» и вновь хотят отстранить его от власти, хотя не знают, за что можно подвергнуть процедуре импичмента действующего американского лидера.

«Республиканцы должны задуматься над тем, чтобы исключить их из Конгресса за все преступления, которые они совершили, особенно в период выборов», — заявил Трамп.

Он добавил, что сейчас демократам позволено использовать процедуру импичмента в качестве оружия против президента, который «прилагает все усилия для спасения нашей страны». Политик напомнил, что столкнулся с подобной схемой во время первой каденции, однако теперь его однопартийцы «не позволят им снова выйти сухими из воды».

Несколькими днями ранее конгрессмен от Демократической партии Шри Танедар представил резолюцию об импичменте Трампу. В числе обоснований политик указал такие, как препятствование правосудию, международная агрессия, создание неправомерных ведомств, коррупция и «тираническое превышение полномочий».

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