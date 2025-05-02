В России призвали запретить продажу одноразовых мангалов

Депутат Госдумы Милонов призвал запретить в России продажу одноразовых мангалов

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал убрать из продажи одноразовые мангалы и другие одноразовые приспособления для приготовления пищи туристами на открытом воздухе. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария на имя главы Минприроды России Александра Козлова.

Милонов заявил, что массовый отдых россиян грозит природе настоящей катастрофой. Он подчеркнул, что многие граждане не убирают за собой отходы и наносят вред окружающей среде.

«Надо признаться, что дешевые одноразовые мангалы, продающиеся в каждом придорожном магазине, составляют львиную долю сезонного мусора», — отметил он.

Ранее в МЧС России обратились к россиянам и рассказали, где на даче можно жарить шашлыки. В ведомстве уточнили, что для приготовления еды на открытом огне должно быть специально отведенное и оборудованное для этого место.