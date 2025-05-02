В США назвали имя нового посла страны на Украине

Госдеп: Новым послом США на Украине станет Джули Дэвис

Должность посла США на Украине займет Джули Дэвис. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс. Ее цитирует РИА Новости.

Она отметила, что соответствующее решение приняли американский лидер Дональд Трамп и глава внешнеполитического ведомства Марко Рубио. Других подробностей Брюс не привела.

10 апреля стало известно, что Бриджит Бринк намерена досрочно покинуть пост американского посла в Киеве. Причиной отставки послужило сильное давление со стороны команды Трампа.