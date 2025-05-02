В суд Москвы поступило новое дело о госизмене

В Мещанский суд Москвы поступило новое дело о госизмене с арестом фигуранта

В Мещанский районный суд Москвы поступило уголовное дело о госизмене, об этом говорится в карточке.

Дело против Силаева В.А. было зарегистрировано 30 апреля. Вопрос касается выбора меры пресечения в виде ареста в соответствии с статьей 275 Уголовного кодекса РФ. Рассмотрение этого дела запланировано на 1 мая. В карточке дела нет подробной информации о личности обвиняемого и сути обвинений.

29 апреля в Москве Мещанский суд арестовал местного жителя Дмитрия Филиппова по делу о государственной измене. По данным агентства, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте фигуранта по статье 275 УК РФ («Госизмена»). По ней ему грозит пожизненный срок лишения свободы. Отмечается, что фигурант избранную ему меру пресечения пока не обжаловал. Кроме того, детали уголовного дела суд не прокомментировал.