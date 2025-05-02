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14:48, 2 мая 2025Силовые структуры

В Забайкалье установили подозреваемого в масштабном лесном пожаре

Волк: Полиция Забайкалья установила предположительного виновника лесного пожара
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Забайкалье полиция установила предположительного виновника масштабного лесного пожара. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Мои коллеги из Забайкальского края установили предположительного виновника лесного пожара, в результате которого выгорело свыше 100 гектаров насаждений. Возгорание леса произошло в районе села Бургень Читинского района. Было установлено, что пламя перекинулось на деревья из-за пала сухой травы», — написала Волк.

По словам официального представителя МВД России, мужчина намеренно поджег сухую траву. Когда подозреваемый потерял контроль над огнем, он уехал с места происшествия, не сообщив никому об этом.

Сумма ущерба составила 152 тысячи рублей. В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 261 («Уничтожение или повреждение лесных насаждений») Уголовного кодекса России. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В конце апреля в Забайкальском крае ввели режим ЧС федерального характера из-за пожаров. В регионе было зафиксировано 45 лесных пожаров, общая площадь которых составляла более 190 тысяч гектаров.

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