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15:39, 30 апреля 2025Россия

Режим ЧС в российском регионе объяснили

Тюменский губернатор Моор объяснил причину ввода режима ЧС в регионе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетЛесные пожары:

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Тюменской области, введенный из-за паводка, позволит правительству более оперативно принимать решения. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

«Режим ЧС позволяет региональному правительству и органам местного самоуправления более оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидации последствий», — написал чиновник.

Он также заявил, что жители населенных пунктов, которые попали под действие режима ЧС, могут обратиться за единовременной материальной помощью. Губернатор также заявил, что режим ЧС могут ввести в населенных пунктах Викуловского, Казанского, Ишимского районов и городе Ишиме при возникновении угрозы.

Ранее стало известно, что из-за лесных пожаров в Забайкальском крае ввели режим чрезвычайной ситуации. Тогда в МЧС пояснили, что в регионе зафиксировано 45 лесных пожаров, общая площадь которых составляет более 190 тысяч гектаров.

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