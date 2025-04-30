Режим ЧС в российском регионе объяснили

Тюменский губернатор Моор объяснил причину ввода режима ЧС в регионе

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Тюменской области, введенный из-за паводка, позволит правительству более оперативно принимать решения. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

«Режим ЧС позволяет региональному правительству и органам местного самоуправления более оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидации последствий», — написал чиновник.

Он также заявил, что жители населенных пунктов, которые попали под действие режима ЧС, могут обратиться за единовременной материальной помощью. Губернатор также заявил, что режим ЧС могут ввести в населенных пунктах Викуловского, Казанского, Ишимского районов и городе Ишиме при возникновении угрозы.

Ранее стало известно, что из-за лесных пожаров в Забайкальском крае ввели режим чрезвычайной ситуации. Тогда в МЧС пояснили, что в регионе зафиксировано 45 лесных пожаров, общая площадь которых составляет более 190 тысяч гектаров.