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21:39, 2 мая 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили о мощном прорыве российской армии в ДНР

«РВ»: Армия России берет в котел силы ВСУ на подступах к Димитрову в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Российская армия берет в котел силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), наступая к Димитрову (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР). О мощном прорыве российских военных сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Лжесточенные бои идут на мирноградском направлении. Как отмечают военкоры, российские войска из Малиновки атакуют, стремясь окружить подразделения ВСУ в районе развязки на Т-0504.

Также ВС РФ прорвались и атакуют Новую Полтавку. Кроме того, продолжаются бои за Новооленовку. По данным «РВ», накануне туда прорвались российские штурмовики на мотоциклах.

Ранее сообщалось, что подконтрольные Киеву города Красноармейск (украинское название — Покровск) и Димитров (украинское название — Мирноград) в ДНР попали в огневой мешок.

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