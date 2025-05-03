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12:59, 3 мая 2025Россия

Минобороны сообщило об украинской атаке на Крым

Минобороны: Была предпринята попытка нанесения ракетного удара по Крыму
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

По крымской инфраструктуре попытались нанести ракетный с территории Украины с помощью ракет Storm Shadow и «Нептун». Об этом сообщило Министерство обороны России в официальном Telegram-канале.

«Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре полуострова Крым восемью крылатыми ракетами воздушного базирования "Storm Shadow" производства Великобритании и тремя противокорабельными ракетами "Нептун"», — передает Минобороны.

Сообщается, что во время боя все ракеты были отражены, а пострадавших в результате атаки нет. Кроме того, силами Черноморского флота были ликвидированы 23 вражеских морских дрона.

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