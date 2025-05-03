Неизвестный оставил в комиссионке работу Пикассо стоимостью более миллиона рублей

В антверпенской комиссионке обнаружили работу Пикассо, стоящую 12,6 тысячи евро

В бельгийском городе Антверпен сотрудники комиссионного магазина обнаружили среди пожертвованных вещей керамическое блюдо работы Пабло Пикассо. Об этом сообщает сайт The Brussels Times.

Блюдо украшает рельефный рисунок боя быков. Как оказалось, знаменитый художник изготовил его 11 марта 1953 года. Существовало лишь 200 экземпляров этой работы, и остается неизвестным, сколько из них уцелели.

Кто именно оставил блюдо в комиссионке, выяснить так и не удалось. В итоге его решили продать с аукциона. В ходе торгов стоимость лота достигла 12,6 тысячи евро (более миллиона рублей).

Покупатель заявил, что намерен пожертвовать блюдо благотворительному фонду, помогающему детям с аутизмом.

Ранее сообщалось, что загадочное полотно, которое сдали в благотворительный комиссионный магазин, признали работой известного художника начала XX века. Искусствовед заявил, что оно принадлежит кисти известного британского художника-импрессиониста Генри Тука.