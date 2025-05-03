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15:55, 3 мая 2025Силовые структуры

Школьник попытался задушить мать из-за запрета играть в Counter-Strike

Подросток из Москвы набросился на мать из-за просьбы прервать компьютерную игру
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Rokas Tenys / Shutterstock / Fotodom  

12-летний школьник из Москвы попытался задушить мать за запрет играть в Counter-Strike 2. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в районе Кунцево. Женщина несколько раз попросила сына прервать компьютерную игру, однако он не послушался ее. Проиграв в очередной раз и услышав ту же просьбу от матери, подросток не справился со злостью и набросился на женщину. Он схватил ее за шею и стал душить. Женщина отбилась от сына и вызвала скорую помощь.

Приехавшие на место медики успокоили подростка и посоветовали женщине отвести сына на консультацию к психологу или психиатру.

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