Слуцкий назвал Зеленского фашистом за угрозы участникам парада в Москве

Слуцкий: Зеленский показал всю свою террористическую и фашистскую суть

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал угрозы президента Украины Владимира Зеленского участникам парада 9 Мая в Москве. Его процитировало РИА Новости.

По слова Слуцкого, Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы и тем самым в очередной раз пытается сорвать мирные переговоры. «Зеленский показал всю свою террористическую и фашистскую суть, отвергнув предложение России о трехдневном перемирии Победы», — заметил лидер ЛДПР.

Леонид Слуцкий также назвал президента Украины «неадекватом с замашками международного террориста». Он сослался на Владимира Зеленского, который заявил, что не может гарантировать безопасность лидерам суверенных государств во время их присутствия на параде 9 Мая в Москве. Слуцкий заметил, что зато эту безопасность в полной мере гарантирует Россия.

Слуцкий подчеркнул, что Зеленский подрывает мирные усилия России и США. «Администрация Трампа должна сделать выводы», — заключил парламентарий.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин назвал украинского президента международным террористом. «Типичный хулиганский поступок мелкого хулигана, который превратился в шантажиста и террориста», — заметил сенатор.