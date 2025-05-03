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13:17, 3 мая 2025Мир

Слуцкий назвал Зеленского фашистом за угрозы участникам парада в Москве

Слуцкий: Зеленский показал всю свою террористическую и фашистскую суть
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал угрозы президента Украины Владимира Зеленского участникам парада 9 Мая в Москве. Его процитировало РИА Новости.

По слова Слуцкого, Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы и тем самым в очередной раз пытается сорвать мирные переговоры. «Зеленский показал всю свою террористическую и фашистскую суть, отвергнув предложение России о трехдневном перемирии Победы», — заметил лидер ЛДПР.

Леонид Слуцкий также назвал президента Украины «неадекватом с замашками международного террориста». Он сослался на Владимира Зеленского, который заявил, что не может гарантировать безопасность лидерам суверенных государств во время их присутствия на параде 9 Мая в Москве. Слуцкий заметил, что зато эту безопасность в полной мере гарантирует Россия.

Слуцкий подчеркнул, что Зеленский подрывает мирные усилия России и США. «Администрация Трампа должна сделать выводы», — заключил парламентарий.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин назвал украинского президента международным террористом. «Типичный хулиганский поступок мелкого хулигана, который превратился в шантажиста и террориста», — заметил сенатор.

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