Сотрудники ТЦК мобилизовали курьера

В Луцке сотрудники ТЦК насильственно мобилизовали курьера

В Луцке сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) насильственно мобилизовали курьера, занимавшегося доставкой еды. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

На опубликованном видео запечатлено, как военкомы остановили курьера на велосипеде, на спине молодого человека висит большая сумка. Затем подъезжает микроавтобус, двери открываются и сотрудники ТЦК пытаются втроем запихнуть его в салон.

Курьер оказал яростное сопротивление и едва не сбежал. На помощь коллегам пришел четвертый военком, после чего работника сервиса доставки вместе с сумкой запихнули в салон. Велосипед при этом остался лежать на дороге.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК при содействии полиции провели масштабный рейд по барам и ресторанам в украинском Ужгороде. Военкомы задерживали посетителей заведений, в то время как персонал их не интересовал.