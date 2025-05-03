Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:29, 3 мая 2025Бывший СССР

Сотрудники ТЦК мобилизовали курьера

В Луцке сотрудники ТЦК насильственно мобилизовали курьера
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Луцке сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) насильственно мобилизовали курьера, занимавшегося доставкой еды. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

На опубликованном видео запечатлено, как военкомы остановили курьера на велосипеде, на спине молодого человека висит большая сумка. Затем подъезжает микроавтобус, двери открываются и сотрудники ТЦК пытаются втроем запихнуть его в салон.

Курьер оказал яростное сопротивление и едва не сбежал. На помощь коллегам пришел четвертый военком, после чего работника сервиса доставки вместе с сумкой запихнули в салон. Велосипед при этом остался лежать на дороге.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК при содействии полиции провели масштабный рейд по барам и ресторанам в украинском Ужгороде. Военкомы задерживали посетителей заведений, в то время как персонал их не интересовал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило об уничтожении украинских беспилотников над Мурманской областью

    В Петербурге подожгли дверь квартиры сооснователя Versus Battle

    Российские инструкторы помогли отбить атаку боевиков в африканской стране

    Российский депутат стал участником ДТП со смертельным исходом

    В Раде раскритиковали отказ Зеленского от перемирия

    Посла России вызвали в МИД Узбекистана из-за нарушения прав мигрантов

    Нападение на охранника в Пулково попало на видео

    Сотрудники ТЦК мобилизовали курьера

    Москвичи спасли бутовских козлов от похищения и сняли это на видео

    В Литве ограничили поездки россиян на родину и в Белоруссию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости