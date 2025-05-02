В украинском городе военкомы забрали всех мужчин из баров и ресторанов

В Ужгороде военкомы провели рейд по барам и забрали всех мужчин в ТЦК

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов — прим. «Ленты.ру») при содействии полиции провели масштабный рейд по барам и ресторанам в украинском Ужгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Виталий Глагола.

По его словам, в заведениях проверяют исключительно гостей, не интересуясь персоналом. Всех, кто подпадает под фильтрацию, доставляют в Ужгородский ТЦК, несмотря на справки о брони или отсрочке от призыва. Среди задержанных оказались и сотрубдики правоохранительных органов. Репортер отметил, что это самый масштабный рейд в городе с начала 2025 года.

В апреле депутат Верховной Рады Артем Дмитрук предупредил, что ТЦК доберется до всех. «По сути "зеленая" (разговорный термин со значением «дать зеленый свет» — прим. «Ленты.ру») для ТЦК рвать всех без исключения — от детей до стариков», — высказался он.

Ранее российский военный корреспондент Александр Сладков предсказал судьбу сотрудников ТЦК после решения Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправить их на фронт. «"Ловцов" ТЦК ожидает одно будущее — расправа после войны, это 100 процентов. Тэцекашников будут бить и убивать или сами бывшие бойцы ВСУ, или многочисленные родственники погибших и пропавших без вести украинских солдат», — уверен военкор.