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08:38, 3 мая 2025Мир

США отменили введенный Байденом безвизовый режим с одной европейской страной

Министерство внутренней безопасности США отменило безвизовый режим с Румынией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Monica Smith / Unsplash

Власти США отменили безвизовый режим с Румынией, введенный предыдущей американской администрацией во главе с экс-президентом страны Джо Байденом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство внутренней безопасности США.

«Румыния была включена в список 9 января 2025 года, но это определение не было реализовано до его отмены 2 мая 2025 год», — отметили в ведомстве. Новые правила должны были вступить в силу примерно 31 марта, однако Министерство внутренней безопасности приостановило реализацию программы, чтобы провести проверку. По результата которой было принято решение об ее отмене с целью обеспечения пограничной и иммиграционной безопасности.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал решение Конституционного суда Румынии отменить итоги первого тура президентских выборов, где лидировал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. По словам Вэнса, отмена итогов выборов была основана на «хлипких подозрениях».

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