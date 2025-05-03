ВСУ нанесли удары по нескольким муниципалитетам Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по пяти муниципалитета Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Под обстрел попали села Стригуны Борисовского района, Новая Таволжанка и Муром Шебекинского округа, Ясные Зори Белгородского района, Мокрая Орловка Грайворонского округа, а также поселок Уразово Валуйского округа.

В настоящий момент сообщается об одной пострадавшей — женщину с баротравмой доставили в больницу Белгорода. При этом отмечается, что информация о последствия атаки еще уточняется.

23 апреля Гладков сообщал об атаке ВСУ на четыре муниципалитета Белгородской области. По словам чиновника, при атаке ВСУ использовали артиллерию и дроны.