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20:51, 3 мая 2025Россия

ВСУ нанесли удары по нескольким муниципалитетам Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по пяти муниципалитета Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Под обстрел попали села Стригуны Борисовского района, Новая Таволжанка и Муром Шебекинского округа, Ясные Зори Белгородского района, Мокрая Орловка Грайворонского округа, а также поселок Уразово Валуйского округа.

В настоящий момент сообщается об одной пострадавшей — женщину с баротравмой доставили в больницу Белгорода. При этом отмечается, что информация о последствия атаки еще уточняется.

23 апреля Гладков сообщал об атаке ВСУ на четыре муниципалитета Белгородской области. По словам чиновника, при атаке ВСУ использовали артиллерию и дроны.

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