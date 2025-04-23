Российский регион подвергся массированной атаке ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ атаковали четыре муниципалитета региона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу четыре муниципалитета Белгородской области. Это следует из заявления губернатор региона Вячеслава Гладкова в Telegram.

По словам чиновника, при атаке ВСУ использовали артиллерию и дроны. В населенных пунктах Устинка, Вязовое и Новая Таволжанка были повреждены или разрушены жилые дома, в селе Графовка полностью уничтожено административное здание, а в селе Дунайка повреждения получили коммуникации — газовая труба и линия электропередачи.

О пострадавших губернатор не сообщал.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о новых преступлениях ВСУ в регионе.