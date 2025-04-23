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11:11, 23 апреля 2025Россия

Хинштейн заявил о новых преступлениях ВСУ в Курской области

Врио курского главы Хинштейн: ВСУ совершили очередные преступления в регионе
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили очередные преступления в Курской области. Об этом сообщил врио курского губернатора Александр Хинштейн в Telegram.

По сообщению временно исполняющего обязанности главы Курской области, ВСУ нанесли удар по селу Большое Солдатское.

«Два дома уничтожены (...) Удар пришелся и по зданию большесолдатского сельского совета — оно полностью выгорело», — написал в блоге чиновник.

Ранее сегодня, 23 апреля, сообщалось, что в небе над Тульской областью было сбито несколько беспилотников.

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