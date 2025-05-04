Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:07, 4 мая 2025Мир

Французы осудили отказ от приглашения России на празднование Дня Победы

Во Франции возмутились отказом от приглашения России на День Победы
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Christophe Ena / Pool via Reuters

Жители Франции возмущены отказом от приглашения представителей России на праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы над фашистской Германией. Об этом в интервью РИА Новости рассказал один из организаторов акции «Бессмертный полк» во Франции Дмитрий де Кошко.

По словам организатора акции, цель «Бессмертного полка» — напомнить, что Европа не стала нацистской лишь благодаря подвигу народов Советского Союза. Но страны Запада не желают это помнить и потому не позвали Россию на памятные мероприятия в честь годовщины Победы, указал Кошко.

Он добавил, что акция «Бессмертный полк» пройдет в Париже 8 мая в 13:00. Маршрут пройдет от площади Революции до кладбища Pere Lachaise.

Акция «Бессмертный полк» прошла уже в шести странах мира — в США, Венесуэле, Китае, Индии, Аргентине и Южной Корее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об уничтожении Украиной российского завода

    Разведка Украины заявила о применении американских ракет против российских истребителей

    Путин показал подаренные Лукашенко шоколадки

    Россиянам рассказали о единовременных выплатах к 80-летию Победы

    Путин рассказал о первой в жизни молитве на коленях

    Французы осудили отказ от приглашения России на празднование Дня Победы

    Украина обстреляла левый берег Днепра в Херсонской области

    Пара четыре года удерживала детей в «доме ужасов»

    Путин рассказал о приходящих в Кремль родственниках

    Карпин одним словом высказался о вызове натурализованного бразильца в сборную России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости