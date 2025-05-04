Во Франции возмутились отказом от приглашения России на День Победы

Жители Франции возмущены отказом от приглашения представителей России на праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы над фашистской Германией. Об этом в интервью РИА Новости рассказал один из организаторов акции «Бессмертный полк» во Франции Дмитрий де Кошко.

По словам организатора акции, цель «Бессмертного полка» — напомнить, что Европа не стала нацистской лишь благодаря подвигу народов Советского Союза. Но страны Запада не желают это помнить и потому не позвали Россию на памятные мероприятия в честь годовщины Победы, указал Кошко.

Он добавил, что акция «Бессмертный полк» пройдет в Париже 8 мая в 13:00. Маршрут пройдет от площади Революции до кладбища Pere Lachaise.

Акция «Бессмертный полк» прошла уже в шести странах мира — в США, Венесуэле, Китае, Индии, Аргентине и Южной Корее.