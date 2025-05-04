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20:27, 4 мая 2025Россия

Лобовое столкновение двух легковых автомобилей в Подмосковье попало на видео

РИА Новости: В ПГТ Путилково автомобиль Lada столкнулся с Hyundai во дворе дома
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Телеграм-канал РИА Новости

В Подмосковье два автомобиля столкнулись во дворе многоквартирного дома и попали на видео. Об этом сообщает РИА Новости.

Лобовое столкновение произошло в поселке городского типа Путилково. Легковой автомобиль Lada на большой скорости двигался мимо припаркованных автомобилей во дворе одного из домов на Сходненской улице и столкнулся с ехавшем во встречном направлении автомобилем Hyundai.

По данным российского информационного агентства, водитель автомобиля Lada получил травмы и был доставлен в больницу. По словам местных жителей, мужчина, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. В его машине якобы нашли бутылки из-под пива.

Ранее в сети появилось видео с места ДТП с участием члена ЦК КПРФ Дмитрия Дубовенко. Авария произошла в субботу, 3 мая, в Туле.

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