Стало известно о состоянии пережившего нападение медведя россиянина

Врачи борются за жизнь 70-летнего мужчины, атакованного медведем в Башкирии. Об этом стало известно из сообщения главы Минздрава региона Айрата Рахматуллина в Telegram.
По словам чиновника, состояние мужчины, пережившего нападение медведя, оценивается как крайне тяжелое.
«Случай произошел сегодня в деревне Шарипово Абзелиловского района. (...) У него (пациента) множественные переломы и рваные раны», — написал в блоге Рахматуллин.
Ранее сообщалось, что в российском городе пассажирский самолет переехал дикое животное.