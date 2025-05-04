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17:30, 4 мая 2025Россия

Стало известно о состоянии пережившего нападение медведя россиянина

Глава Минздрава Башкирии: Врачи борются за жизнь мужчины, атакованного медведем
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Assist m4x1ight happiness / Shutterstock / Fotodom  

Врачи борются за жизнь 70-летнего мужчины, атакованного медведем в Башкирии. Об этом стало известно из сообщения главы Минздрава региона Айрата Рахматуллина в Telegram.

По словам чиновника, состояние мужчины, пережившего нападение медведя, оценивается как крайне тяжелое.

«Случай произошел сегодня в деревне Шарипово Абзелиловского района. (...) У него (пациента) множественные переломы и рваные раны», — написал в блоге Рахматуллин.

Ранее сообщалось, что в российском городе пассажирский самолет переехал дикое животное.

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