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21:48, 4 мая 2025Россия

Стало известно об угрозе обрушения подъезда в доме в Москве после взрыва

Shot: Угроза обрушения подъезда есть в доме на улице Генерала Тюленева в Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал Baza

Угроза обрушения подъезда есть в доме на улице Генерала Тюленева, где произошел взрыв. Об этом написал Telegram-канал Shot.

На данный момент тушение сильного возгорание осложнено из-за обрушения конструкций между девятым и восьмым этажами. Эвакуация жильцов дома из всех подъездов продолжается.

Ранее стало известно, что громкий взрыв прогремел в квартире на одном из верхних этажей дома на улице Генерала Тюленева вечером 4 мая. На месте происшествия сразу после взрыва возник пожар. Официальная причина возгорания пока не названа.

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