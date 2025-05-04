Стало известно об угрозе обрушения подъезда в доме в Москве после взрыва

Shot: Угроза обрушения подъезда есть в доме на улице Генерала Тюленева в Москве

Угроза обрушения подъезда есть в доме на улице Генерала Тюленева, где произошел взрыв. Об этом написал Telegram-канал Shot.

На данный момент тушение сильного возгорание осложнено из-за обрушения конструкций между девятым и восьмым этажами. Эвакуация жильцов дома из всех подъездов продолжается.

Ранее стало известно, что громкий взрыв прогремел в квартире на одном из верхних этажей дома на улице Генерала Тюленева вечером 4 мая. На месте происшествия сразу после взрыва возник пожар. Официальная причина возгорания пока не названа.

