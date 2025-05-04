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21:42, 4 мая 2025Россия

В горящей многоэтажке в Москве оказались заблокированы огнем жильцы

Shot: В московской многоэтажке огнем заблокированы шесть жильцов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал Shot

В горящей многоэтажке на улице Генерала Тюленева в Москве оказались заблокированы огнем жильцы. По информации Telegram-канала Shot, шесть человек остаются на верхнем этаже дома, где произошел взрыв.

По предварительным данным, пострадало 12 человек, среди них дети. «Перекрытия внутри дома продолжают рушиться, после взрыва повреждены несколько квартир, открытый огонь видно из нескольких окон. Идет эвакуация жителей», — говорится в публикации.

По информации Shot, громкий взрыв прогремел в квартире на одном из верхних этажей дома на улице Генерала Тюленева вечером 4 мая. Официальная причина возгорания пока не названа. Telegram-канал Baza сообщает о взрыве газа, который спровоцировал возгорание.

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