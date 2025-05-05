Две РСЗО HIMARS ВСУ уничтожили «Искандером»

Опубликовано видео уничтожения ВС России двух РСЗО HIMARS ВСУ

Две реактивные системы залпового огня (РСЗО) «HIMARS» Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены при помощи оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Видео публикует Telegram-канал «Изнанка».

«Спалили их случайно, дрон летел по своим делам, но заметил пуски. Решили посмотреть дальше, а там ещеё одна пусковая стреляет», — пишет Telegram-канал.

Отмечается, что «HIMARS» были «доведены» до ангара, после чего их расположение было поражено ракетой.

Ранее Министерство обороны сообщило, что ВС России поразили ударами артиллерии, авиации и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) военные аэродромы и предприятия в 158 районах Украины.